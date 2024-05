L’edizione 2024 di Inrock ha premiato i bravissimi “Kleos“

Grande successo nell’ultimo fine settimana per l’edizione 2024 di Inrock Piobbico. Il festival giunto alla diciannovesima edizione ha chiuso la giornata di domenica con il gruppo internazionale di chitarristi “Electric Guitarlands“ che proprio aveva Piobbico nel programma del suo tour europeo.

Il festival, come da tradizione, ha avuto inizio con il Moto Incontro “Alessandro Stocchi“, organizzato in collaborazione con l’associazione Trip food di Piobbico, e il moto club “Tonino Benelli“ e “Vado Vices“ di Sant’Angelo in Vado. Ben dieci e band che si sono succedute sul palco nelle due giornate. A vincere il primo premio dell’Inrock music contest, organizzato in collaborazione con lo studio di registrazione “The convent recording Studio“ di Sant’Angelo in Vado, sono stati i “Kleos“ premiati per l’occasione con un’opera dell’artista Andrea Montagnana. "Sono stati due giorni intensi e senza pioggia e il pubblico ha partecipato in massa – fanno sapere gli organizzatori – un ringraziamento particolare ai volontari, i nostri sponsor e l’amministrazione comunale per il supporto fondamentale che ci hanno dato anche quest’anno. Diamo l’appuntamento a tutti per il 2025".

am. pi.