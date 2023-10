L’ex asilo Manfrini ora appartiene al Comune

Da ieri l’ex asilo Manfrini è diproprietà del Comune, che lo trasformerà in Museo della Marineria: stanziati 2 milioni di euro per la sua riqualificazione. La cerimonia del passaggio di proprietà a titolo gratuito dal Demanio al Comune si è svolta nella sala della Concordia della residenza municipale. Presenti il sindaco Massimo Seri e l’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini, a cui va il merito di aver seguito e portato a compimento il complesso iter. Alla riqualificazione dell’immobile, 900 metri quadrati su due piani, più una corte di 500 metri, sta lavorando un gruppo di professionisti guidati dall’architetto Sergio D’Errico. "Gli spazi destinati all’esposizione museale – è stato spiegato – sono principalmente a piano terra, mentre al primo piano sarà realizzata una ‘sala grande’, flessibile, per l’accoglienza di circa 100 posti per eventi e conferenze, a servizio del Museo della Marineria e della città. L’area esterna, che accoglierà un’imbarcazione tradizionale, sarà dedicata alla didattica".

Cucchiarini si è soffermata sull’importanza storico-sociale dell’edificio: "Recuperiamo un luogo identitario destinandolo a più funzioni. L’opera originaria è stata costruita sul finire dell’Ottocento e serviva una zona abitata in prevalenza da famiglie di marinai. L’asilo era un riferimento sociale dove sono cresciute generazioni di bambini. L’obiettivo è restituire lo storico asilo del porto alla città, mantenendo le sue caratteristiche principali: un luogo accogliente e capace di rappresentare il mondo della marineria".

Soddisfatto il sindaco Seri: "Abbiamo formalizzato il passaggio di proprietà di un immobile che è punto di riferimento nel percorso dalla Darsena Borghese al porto. Stiamo lavorando alla progettazione e per la sua qualificazione abbiamo già destinato 2 milioni". Ricordato dall’architetto D’Errico come il recupero dell’ex asilo si inserisca "in un più vasto progetto, in fase di elaborazione, per la creazione del Museo diffuso sulla civiltà marinara che vuole mettere in rete Fano Marine Center, il mercato ittico, il porto vecchio, le vongolare, i trabucchi, El gugul, la Darsena Borghese e altri spazi interattivi entro itinerari tematici".

