Love, un undersized sotto canestro

Un perfetto sconosciuto anche per molti addetti ai lavori, Loudon Love, il nuovo pivot della Vuelle. Che all’anagrafe si chiamava Vollbrecht: poi, dopo il divorzio dei suoi genitori, ha scelto il cognome della madre, Love, appunto. Nato a Geneva, nell’Illinois, al college questo ragazzo era uno sportivo vero ed ha praticato anche atletica leggera e football, anzi proprio in quest’ultima disciplina ha subìto un infortunio che ha compromesso la sua stagione da senior nel basket. Da ragazzino era un po’ in sovrappeso, poi ha definito il suo fisico rimanendo comunque piuttosto roccioso, visti i 118 kg su 2.03.

Lungo vecchio stampo, senza tiro da tre, anzi proprio senza tiro, viene descritto dai media americani come un buon difensore con propensione al rimbalzo e movimenti spalle a canestro. Un "undersized", cioè sotto taglia per giocare da centro ma coach ’Gigio’ Gresta ha ricordato nella trasmissione "Insieme a canestro" l’esempio di Mason Rocca (2.04) che arrivò a Jesi da perfetto sconosciuto e fece una buona carriera in Italia.

e.f.