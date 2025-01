Lucarelli nominato presidente del comitato Italia Viva Fano

L’ex assessore Etienn Lucarelli è stato nominato Presidente del comitato Italia Viva di Fano. La carica è stata ufficializzata ieri, alla presenza della Presidente Regionale Stefania Caprari e del Presidente Provinciale Matteo Miranda. La notizia, già anticipata martedì dal Resto del Carlino, segna un nuovo capitolo per la politica cittadina.

Italia Viva, infatti, che fino a oggi non era presente come realtà strutturata a Fano, aveva avuto una compagine provinciale attiva in occasione delle scorse elezioni regionali, quando il referente era Federico Talè. Talè, ex consigliere regionale, ha recentemente lasciato il partito per aderire a Forza Italia, segnando un cambio di rotta nel panorama politico locale.

Italia Viva a Fano nasce inglobando l’esperienza civica di FanoFa, il movimento con cui Lucarelli aveva partecipato alle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative dello scorso giugno. Accanto a lui, nel comitato, ci sono anche Mirco Pagnetti, già esponente del Psi, e Piero Valori, già vice presidente del consiglio comunale della giunta Seri.

La nascita del comitato fanese, quindi, rappresenta un rilancio importante per il partito di Matteo Renzi, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza e il radicamento sul territorio.

