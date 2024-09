L’Urbino Award a Jonathan Karl di ABC News

Come è ormai tradizione da 18 anni questa parte, a settembre viene annunciato il vincitore dell’Urbino Award. Il premio alla stampa americana assegnato da Urbino quest’anno va Jonathan Karl, giornalista di punta e volto noto di ABC News, emittente televisiva statunitense. L’annuncio è arrivato giovedì sera a Washington D. C. da parte dell’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nel corso di un evento dedicato a Villa Firenze.

Corrispondente di grande esperienza, Jonathan Karl ha intervistato i principali protagonisti della politica americana degli ultimi trent’anni e ha scritto alcuni bestseller sulla presidenza di Donald Trump. Nel corso dell’evento ospitato a Washington, Karl, che riceverà il premio a Palazzo ducale a Urbino nel marzo del 2025, ha avuto una conversazione con Viviana Mazza, corrispondente negli Stati Uniti del Corriere della Sera. "È per me un grande onore – ha detto Karl – ricevere questo riconoscimento. Non vedo l’ora di vedere Urbino. Sono stato molte volte in Italia, ma mai nella città di Raffaello".

Il giornalismo ricopre un ruolo essenziale, in questi tempi più che mai, come ha evidenziato l’ambasciatrice. "Il giornalismo è un elemento essenziale nella vita delle nostre democrazie: aiuta l’opinione pubblica a capire la realtà, i fatti che ci circondano, distinguendo le notizie vere dalle fake news - ha evidenziato Zappia, aggiungendo poi -: Il giornalismo di qualità, come quello di Jonathan Karl, svolge un ruolo insostituibile e merita di essere riconosciuto e sostenuto". Zappia ha anche confermato il proprio sostegno al Premio Urbino, che riconosce e celebra l’eccellenza del giornalismo americano.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore comunale al Turismo e all’Internazionalizzazione, Francesco Guazzolini: "Siamo orgogliosi del fatto che l’Urbino Award sia giunto alla diciottesima edizione e che con grande energia porti il nome della nostra città negli Stati Uniti - commenta -. Ringraziamo l’ambasciatrice d’Italia a Washington, Mariangela Zappia, per il grande supporto che ha garantito al progetto. Il premio ha grandi potenzialità per la promozione turistica e per le imprese italiane che hanno una presenza negli USA. Come amministrazione comunale, sarà nostro compito dare il massimo appoggio per assicurarne la crescita futura".

Alla cerimonia a Villa Firenze, ospiti di Mariangela Zappia, c’erano pure il fondatore dell’Urbino Award, Giovanni Lani, e il responsabile del settore cultura della Città di Urbino, Gabriele Cavalera, ma anche molti giornalisti premiati nelle precedenti edizioni, tra cui Thomas Friedman, Wolf Blitzer, Helene Cooper, Courtney Kube, Martha Raddatz ed Ellen Nakashima, e altri autorevoli giornalisti italiani e americani, oltre che funzionari dell’amministrazione americana.

