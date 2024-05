Ma perché l’auditorium Scavolini è chiuso ai concerti?

Gentile lettore, visto che ci siamo mi associo anch’io alla domanda sul perché di tale situazione che continua a persistere senza che nessuno batta ciglio o intenda cambiare qualcosa. Fra l’altro, sulla parete di viale Partigiani, sta scritto a chiare lettere che quello è un Auditorium, una sala votata in special modo alla esecuzione e all’ascolto della musica. Confesso che domande del genere mi innervosiscono, mi fanno scoprire quanto sono limitato nella mia attenzione nei confronti di ciò che avviene in città. Una domanda chiara e distinta come questa, senza fronzoli e artifizi, sta a dimostrare che in giro c’è gente che, fortunatamente, è molto più attenta alla realtà di uno come me che, scrivendo su un giornale, dovrebbe avvistare prima di ogni altro situazioni del genere e piombarci sopra come un falco pellegrino per cercare di capire il perché di tali situazioni. Pare il bambino della favola che scopre che il re è nudo: che ci sta a fare un auditorium nuovo quando si continua a fare musica in ambienti come per esempio l’Annunziata, bellissima un dì e oggi corredata anche di tribuna da stadio di calcio tanto che ti viene voglia di cercare dove vendono le minibottiglie di Borghetti come al "Benelli"? Grazie, caro lettore, ma faccia conto che non cambierà proprio nulla.