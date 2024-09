Pesaro: mamma di tre figli uccisa a coltellate, arrestato il marito. Le notizie in diretta

09:09

Uccisa al culmine di una lite, arrestato il marito

La donna è stata uccisa con numerosi fendenti inferti da coltello che l'uomo aveva in suo possesso, al culmine di una lite, intorno alle 2 di questa notte. I vicini che hanno sentito le grida hanno chiamato anche i soccorsi, tanto che la donna è stata portata in ambulanza ad Ancona, ma è deceduta poco dopo. Dopo il delitto l'uomo è stato trovato nei pressi dell'abitazione, dai carabinieri di Colli al Metauro, coadiuvati dai colleghi di Fano. La coppia risulta sposata dal 2010. L'uomo è stato arrestato per omicidio volontario, aggravato.