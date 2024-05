Marche Multiservizi ha portato in scena sicurezza e salute sul lavoro

Marche Multiservizi, in occasione della Giornata Mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, ha proposto per i dipendenti uno spettacolo teatrale con l’obiettivo di sensibilizzare lo spettatore sull’importanza di promuovere una vera cultura della sicurezza.

Un impegno ripagato dai numeri che in questi anni hanno visto un drastico calo degli infortuni sul lavoro in azienda. Nel 2023, infatti, sono diminuiti del 56% rispetto al 2022; un dato che diviene ancora più significativo se confrontato con quello del 2008, con il 90% in meno.

In calo anche l’indice di gravità degli stessi infortuni. Lo spettacolo teatrale “A chi esita“ a cura della compagnia “Rossolevante“ si è tenuto all’Auditorium di MMS in via Toscana e voleva trasmettere il valore della sicurezza in maniera innovativa e coinvolgente. All’iniziativa hanno partecipato tra gli altri, oltre ai rappresentanti dei sindacati, delle categorie economiche e dell’Ast 1, anche il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco ed il Vescovo di Pesaro e Urbino monsignor Sandro Salvucci che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa. "Da sempre Marche Multiservizi si impegna per offrire ambienti di lavoro sani e sicuri: un impegno che richiediamo anche alle aziende che collaborano con noi -ha spiegato l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli".

Andrea Angelini