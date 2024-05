Marito schiavo delle slot. Coppia divisa dopo 30anni

Quando si insinua il vizio del gioco, la coppia scoppia. E’ il caso trattato ieri mattina innanzi al giudice per le indagini preliminari. I fatti segnalati coprono un arco temporale che va dal 2020 al gennaio 2023. Il matrimonio della coppia, entrambi cinquantenni di origine pugliese, genitori di quattro figli e all’epoca domiciliati a Fano, era rimasto saldo per trent’anni quando il tarlo della ludopatia di lui avrebbe lentamente corroso la stabilità tra i coniugi degenerando in denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Lui, un commerciante titolare di un’ortofrutta, sarebbe rimasto incastrato nel vizio delle slot machine iniziando a fare alla moglie richieste sempre più pressanti di soldi. Lei non aveva entrate proprie, non lavorava e faceva la casalinga ma era lei che gestiva le finanze. A causa del tentativo di mettere in salvo il salvadanaio familiare, però, lei sarebbe incappata nelle ire del marito che sarebbero sfociate in un’escalation di accuse, ingiurie e anche in un episodio violento. A questo punto la moglie si sarebbe ribellata sporgendo denuncia. L’udienza è stata rinviata a settembre prossimo.

a.ma.