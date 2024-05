Michela Murgia si omaggia in scena

Una notte dedicata a Michela Murgia, attivista e scrittrice scomparsa la scorsa estate è l’evento ideato e realizzato per TealtrOltre dall’dall’Amat con il Comune di Pesaro, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. L’appuntamento è stasera 19 alla Sala della Repubblica con la conversazione con Lorenzo Terenzi e si prosegue con due spettacoli tratti dai testi della Murgia. Al Teatro Sperimentale alle 20,30 le interpreti Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e Marta Dalla Via, interprete e regista, daranno vita a uno spettacolo comico e dissacrante, Stai zitta!

Al Teatro Rossini alle 22,30 sarà la volta di Accabadora di Veronica Cruciani, tratto da uno dei libri di Michela Murgia più letti in Italia negli ultimi anni, vincitore del Premio Campiello 2010, interpretato da Anna Della Rosa, in collaborazione con Associazione Percorso Donna nell’ambito del Festival Percorsi 2024. In Stai zitta! le "frasi che non vogliamo più sentirci dire!" contenute nel libro, offrono così l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura "mamma e moglie di", Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere il pubblico nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui "le donne sono le peggiori nemiche delle donne". Accabadora, invece porta in scena uno dei più bei libri della Murgia, con testo teatrale scritto da Carlotta Corradi su richiesta della regista che da subito ha pensato di farne un monologo.

La produzione dello spettacolo è di Savà Produzioni Creative, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale. Informazioni e biglietteria Teatro Rossini 0721 387621, circuito AMAT/vivaticket anche online, prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362, Teatro Sperimentale 0721 387548 (il giorno di spettacolo dalle ore 19.30).

Andrea Angelini