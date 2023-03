Mimose? Buone ma poche Mazzi da 2,5 a 30 euro "A volte sostituite coi fiori"

Mimose – da un minimo di 2,50 euro al mazzetto fino a composizioni comprensive di fiori misti di 30 euro – regalate da mariti, amiche, sorelle, fratelli, madri e padri. Ma anche gli auto-regali per coccolarsi e celebrare la Giornata internazionale della donna non sono certamente mancati, anche se a causa della siccità vi è stato un taglio, a livello nazionale, del circa 30% sul reperimento del fiore simbolo della festa di ieri, anche se a Pesaro in tanti hanno cercato di non aumentare i prezzi.

"Un aumento lo abbiamo certamente registrato ma il problema è stato soprattutto riferito al reperimento del fiore – ha dichiarato Katia Guerra, del Garden Center Florio in via Lombardia che già dall’apertura aveva i primi clienti intenti a scegliere i mazzi di mimose migliori -. Abbiamo cercato di sopperire alla mancanza di mimose con composizioni miste che prevedevano anche la gipsofilia, che seppur bianca risulta molto simile, senza così obbligare i clienti ad un rincaro di prezzo. Per il resto – continua Guerra – siamo contenti per l’andamento, vediamo sempre tanto movimento in questa giornata ed è bello vedere che le mimose vengono regalate un po’ da tutti, amici, parenti e fidanzati".

Chi però non ha rinunciato ad un autoregalo è stata la signora Sabrina Battistini che, al Garden Center Florio, sceglieva la sua composizione: "Ho mio marito bloccato a casa e quindi le mimose me le sono regalate da sola, ma ho comprato un bel mazzetto anche a mia mamma e alla fidanzata di mio figlio".

In piazzale Matteotti, Giorgia – la titolare del negozio di fiori Frenquellucci – era intenta a comporre un bouquet commissionato da un neo papà che voleva omaggiare la sua compagna dopo la nascita della figlia: "Un bellissimo gesto e questo rincaro riferito alle mimose io non l’ho sentito, al contrario invece di quello che ho registrato per le rose di San Valentino. Però non possiamo lamentarci".

Stessa situazione anche per Fontana Fiori in via Passeri dove Alessandro Crescentini stava scegliendo ben tre composizioni: per moglie, figlia e anche baby-sitter, diventata ormai di famiglia. "Sono pensieri fatti con il cuore – dice Alessandro – anche se mia figlia di 9 anni mi ha proprio detto di non tornare a casa senza mimose e quindi non potevo che accontentarla". Nello stesso negozio di fiori, sommerso anche da tulipani, molto richiesti, non si sentiva la mancanza del rametto giallo. "Nessun problema con il reperimento dei prodotti. Quest’anno, abbiamo deciso di venderle, al costo di 10 euro, anche accompagnate da dei vasetti di ceramica, un’idea carina a qualsiasi età – conclude Raffaella Rastelletti -. Noi, inoltre, confezioniamo tutto con involucri sostenibili e attenti all’ambiente".

g.m.