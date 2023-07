Mondolfo, Paolo Crepet e Fabio Caressa protagonisti della rassegna letteraria 'Come un libro all'aperto'

MONDOLFO

Dopo il successo degli appuntamenti di giugno, che hanno avuto protagonisti, tra gli altri, Marino Bartoletti, Davide De Zan, Massimo Cirri e Chiara D’Ambros, decolla domani con un ulteriore grande ospite, Paolo Crepet (in foto), la seconda parte di ‘Come un libro all’aperto’. La rassegna letteraria diffusa organizzata dal Comune di Mondolfo in collaborazione con Mondadori Boke Store Fano e il patrocinio della Regione Marche. L’appuntamento di domani con Crepet è per le 21 in Piazza Del Comune, nel capoluogo. Il noto psichiatra e saggista presenterà il suo ultimo libro ‘Prendetevi la luna’, dialogando con Eleonora Tassoni della libreria Rinascita di Ascoli Piceno. In Piazza dell’Unificazione a Marotta, giovedì 6 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di Fabio Caressa con il suo ‘Grazie Signore che ci hai dato il calcio’, il quale avrà come interlocutore d’eccezione Marino Bartoletti, presidente onorario della rassegna. Il giorno successivo, ancora alle 21, al molo di Marotta, sarà Fabio Genovesi a presentare ‘Oro puro’, dialogando con Matteo Mazzoli della libreria Ubik di Senigallia. Infine, sabato, la chiusura della manifestazione, in Piazza del Comune, sarà affidata a Paolo Jannacci ed Enzo Gentile, con lo spettacolo di presentazione del libro, ‘Enzo Jannacci. Ecco tutto qui’. Durante quest’ultima serata, condotta da Marino Bartoletti, verrà anche conferito a Paolo Jannacci e ad Enzo Gentile il premio ‘Come un libro all’aperto 2023’. Tutti gli eventi sono a ingresso libero senza prenotazione.

s.fr.