Natale, teatro, camminate. Un super week end

Proseguono nel weekend gli appuntamenti di Natale a Gabicce. Oggi, alle 10, nella sede del Circolo Gabicce Monte, il laboratorio per bambini "Pasticcione del Natale" a cura dell’associazione il Borgo dei Grilli Parlanti. Alle 16, al Centro Civico Creobicce, "I Tuoi 80 anni", in collaborazione con Auser, dove l’amministrazione consegnerà riconoscimenti a chi ha compiuto 80 anni. Alle 18, al Teatro Astra, in scena "Itaca per Sempre", tratta dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba. (Biglietti su ciaotickets.com o alla Tabaccheria n.5 Gabicce Mare).

Domani la Camminata dei Quartieri proposta da Avis e Banda del San Bartolo. La partenza è prevista alle 9 dal piazzale dell’Area Sportiva di Via Aldo Moro, con una camminata della durata di circa due ore. Dalle 15, al Circolo Mcl, pomeriggio di tombola dedicata ai bambini.