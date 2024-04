Navigli adriatici e ionici al museo della marineria

Inaugurata ieri la mostra internazionale "Navigli adriatici e ionici in Età Moderna (1650-1850)", realizzata in occasione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 al Museo della Marineria di Pesaro, a Villa Molaroni. La mostra, con didascalie bilingue (italiano-inglese) rimarrà aperta fino al 31 dicembre per poi diventare itinerante in 15 località fra Italia, Croazia, Montenegro, Grecia nel biennio 2025-26. Il catalogo della mostra presenta infatti l’apparato didascalico in 4 lingue (italiano, inglese, croato, greco). Il progetto di Zrinka Podhraski Cizmek (Università di Zagabria) è coordinato da Maria Lucia De Nicolò.