“New space economy“ narrata dall’astronauta. Walter Villadei

Urbino ospiterà domani il colonnello Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica militare di rientro dalla missione spaziale AX-3, in un convegno dal titolo “L’uomo e il sogno. Dalla creazione artistica alla realtà tecnologica, alla New space economy“. L’appuntamento è per le 10,45, a Teatro Sanzio, con partecipazione su prenotazione al link www.uniurb.it/novita-ed-eventi/5793

Entrato in Aeronautica nel 1993, Villadei si è via via specializzato nel campo aerospaziale (oggi è anche docente di Sperimentazione nello spazio e di Sistemi spaziali all’Università di Tor Vergata), completando nel 2019 il proprio addestramento, svolto in Russia. Nel 2022 è stato selezionato per un ulteriore addestramento, negli Stati Uniti, e il 18 gennaio 2024 è arrivato il suo primo lancio, partecipando come pilota alla Axiom Mission 3, rientrata sulla Terra il 9 febbraio. L’incontro è promosso da Regione Marche, Città di Urbino, Università degli Studi di Urbino, Spacewear astronaut equipment e Confindustria Pesaro Urbino.

n. p.