Nicholas all’esame di Beethoven, Liszt e Chopin

Da domani al 31 maggio torna la tradizionale rassegna dei Concerti del Conservatorio. Anche quest’anno studenti e docenti del Conservatorio Rossini si alterneranno in dieci concerti pomeridiani (ore 18.30) sul palco della Sala Bei della Provincia di Pesaro-Urbino (via del Moro). I primi due appuntamenti, fissati per domani e mercoledì, avranno come protagonisti gli studenti Nicholas San Martin al pianoforte e l’ensemble di quattro fisarmoniche composto da Luca Casadei, Gabriele Camilletti, Riccardo Giaccaglia, Gloria Nobili.

Nel concerto di domani Nicholas San Martin eseguirà opere fondamentali della letteratura pianistica di Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin e Franz Liszt. Le pagine scelte dal giovane pianista sono impegnative tecnicamente e dal punto di vista interpretativo. Il programma comprende gli estratti da due opere-simbolo del pianismo virtuosistico: tre Studi di Chopin tratti dall’opera 10 e dall’opera 25. Il concerto si concluderà con la Fantasia quasi Sonata "Après une lecture du Dante" di Liszt, autentico banco di prova del pianismo lisztiano.

Atmosfera più familiare nel concerto di mercoledì, diviso in due parti, la prima affidata alla fisarmonica sola di Luca Casadei, la seconda all’ensemble dei quattro fisarmonicisti. Il programma è dedicato a brani di un autore conosciuto più per i suoi libri di teoria e solfeggio che come compositore: Ettore Pozzoli. Nella seconda parte il quartetto eseguirà la "Fantasia folcloristica su Canti popolari italiani", pagina pianistica poi riadattata per fisarmonica da Pozzoli e rielaborata dal giovane Ezio Ghibaudo per l’ensemble di fisarmoniche. Ingresso su invito tramite eventbrite.it.

ma.ri.to.