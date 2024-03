No alla discarica di Riceci. Missione a Bruxelles

Riceci arriva a Bruxelles. Ieri mattina una delegazione del comitato Marea Verde di Petriano e un gruppo attivisti ambientalisti di diverse zone d’Italia, accompagnati da Gianluca Carrabs dei Verdi, sono stati ospiti dell’eurodeputato Massimiliano Smeriglio manifestando contro il progetto per la discarica di Riceci, davanti al Parlamento Europeo. Come era già stato anticipato da una conferenza stampa sul territorio, Smeriglio aveva interrogato la Commissione Europea sul caso Riceci, per sapere se la procedura adottata da Marche Multiservizi per partecipare al progetto ha rispettato la direttiva sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, e quella in materia di appalti pubblici e concessioni. Dopo il flashmob la delegazione composta da Massimiliano Casoli, Domenico Passeri, Gianluca Carrabs e Gaetano Cecchini hanno incontrato la direzione ambiente della Commissione Europea che sta predisponendo gli accertamenti per rispondere all’interrogazione. "Proprio la questione della buffer zone dell’Unesco è stato il punto più discusso – dichiara Gianluca Carrabs da Burxelles – insieme alla delegazione ho rappresentato la richiesta del Comune di Petriano protocollata alla Regione alla Soprintendenza per apporre il vincolo ambientale sull’area in linea con gli intendimenti della direzione ambiente della Commissione Europea".

fra. pier.