Oggi all’Arena la prima data del tour: "Uno show come non ne ho mai fatti"

E’ una tribù che balla. Tutto pronto stasera per l’atteso ritorno live di Lorenzo Jovanotti con l’avvio (ore 21), del suo nuovo tour. Con le quattro date pesaresi in programma (stasera domani e 7- e 8 e già tutte sold out), prende ufficialmente il via il Palajovaofficial 2025, tour che riporterà Lorenzo Cherubini sulle scene dopo la lunga assenza forzata dopo l’incidente occorsogli in bicicletta a Santo Domingo nel 2023. Dopo 10 giorni di prove per l’allestimento del suo nuovo imponente spettacolo all’astronave, Jovanotti debutta dunque con questo nuovo coloratissimo show con 14 super musicisti sul palco e dove ha voluto mettere tanto di sé: a cominciare dai primi bozzetti del palco e delle scenografie, fino ai visual, alle luci.

"E’ un concerto senza tempo, come non ne ho mai fatti. Ci saranno dei compagni di viaggio fantastici sul palco e fuori dal palco in questo spettacolo che vedrà utilizzata il massimo della tecnologia". In uno degli ultimi post Lorenzo aggiunge: "Ancora un weekend di prove nel palasport di Pesaro prima di aprire le porte del palajovaofficial e iniziare la festa. Questi ultimi giorni di prova sono sempre i più frenetici perché fino a un secondo prima di iniziare sembra sempre che qualcosa possa essere migliorato. Poi quando si spengono le luci del palasport e si accendono quelle dello show ci lasciamo andare e ognuno nel suo ruolo entrerà nel flusso".

Già partito il toto-scaletta sui brani che Lorenzo proporrà al suo affezionatissimo pubblico. Una scaletta che lo stesso Lorenzo definisce "serratissima" dove ci sarà spazio per tutto: dal funk al rock; dalle ballate al pop. Considerando l’unicità di ogni show la setlist avrà una parte più o meno fissa e poi variazioni, per differenziare ciascuna data. Non mancheranno alcuni pezzi evergreen come "Una tribù che balla", "A te", "Bella", "Ragazzo fortunato", "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", "Penso Positivo", "Estate" e "Baciami ancora". Non è escluso che nei suoi primi quattro spettacoli ci possano essere degli ospiti a sorpresa. In questi giorni si è fatto vedere Luca Carboni, ma anche "le ragazze magiche" dell’Orchestra Casadei. Tanti i papabili, tra questi Cesare Cremonini, Gianni Morandi. Ma anche personaggi che con la musica c’entrano meno come ad esempio il suo amico di sempre: Valentino Rossi.

Claudio Salvi