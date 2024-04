Oggi alle 16,30 la "lectio" di Ivano Dionigi

Prosegue oggi la seconda giornata del festival KUM! Si inizia alle 9 al teatro Sperimentale con "Per crescere i giovani serve la città intera", un dialogo tra Michele Del Lago e Cesare Moreno. Tra gli appuntamenti più attesi sicuramente quelli con il filosofo Federico Leoni che alle 16 è atteso alla biblioteca San Giovanni, con Nicolò Termino, per la presentazione del libro "KUM!/Melangolo Vo.VI". Alle 16.30 Ivano Dionigi, latinista ed ex direttore dell’Università di Bologna, terrà una lectio sulla scuola al teatro Sperimentale. Alle 19 si prosegue sempre con Federico Leoni con la lectio "Che cosa significa trasmettere un sapere vivo?". Stesso posto. Alle 22 Massimo Recalcati concluderà con "Jacques Lacan. Desiderio e godimento". Domenica terrà banco lo scrittore Erri De Luca con "La parola come presidio sanitario", alle 14 allo Sperimentale, e in conclusione il lectio di Recalcati dalle 15.15. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al sito kumfestival.it o con la KUMcard.