Oggi l’arrivo del Giro a Fossombrone Gli scalatori si sfidano sui Cappuccini

Ci siamo, oggi a Fossombrone arriva la ottava tappa del Giro d’Italia. Si tratta della Terni-Fossombrone, duecentosette chilometri che probabilmente riservano le loro maggiori insidie proprio nel tratto conclusivo in riva al Metauro. Soprattutto per via delle due ascese al colle dei Cappuccini (2,8 km al 10% con punte del 19%), seguita a breve distanza da quella di Monte delle Cesane (7 km al 7,1% con punte del 18%). Dopo quest’ultima ascesa si tornerà in pianura, per poi riaffrontare la salita dei Cappuccini. A quel punto, mancheranno 5,6 km, fatti perlopiù in discesa con l’ultimo chilometro e mezzo di pianura. Tra le ascese, anche la salita di Fonte Coscia, a Montefelcino, che magari non sarà tremenda, ma che è da affrontare praticamente da fermi, data la svolta a 90 gradi che si deve fare per imboccarla. Ci saranno ben due elicotteri per le riprese, a loro volta collegati a due aerei-ponte che serviranno a rilanciare le immagini sui satelliti; e poi sette telecamere fisse sul rettilineo dell’arrivo e tre mobili sulle moto al seguito dei ciclisti.

Diretta televisiva integrale della tappa su Rai Sport Hd dalle ore 11 alle 14 e su Rai 2 dalle 14 in poi. Il percorso, per chi vuole salutare i suoi favoriti sarà questo: i corridori arriveranno al Furlo intorno alle 14,45, quindi toccheranno Calmazzo, San Lazzaro e Piancerreto, quindi a destra per il ponte della Concordia (il ponte vecchio) e poi su una prima volta per il colle dei Cappuccini, dopodiché si scende al ponte nuovo, si torna su verso Porta Fano e poi si va per le Cesane; quindi Isola del Piano, poi su a Montefelcino per la ricordata via Fonte Coscia, quindi giù verso Sterpeti prima sulla provinciale 48 e poi su via Fonte Casale, dopodiché a destra per Ponte degli Alberi e ritorno in città: a questo punto di nuovo per il ponte della Concordia e seconda scalata dei Cappuccini, poi ancora una volta giù al ponte nuovo e finalmente l’arrivo nei pressi della caserma dei carabinieri.

a.b.