Olympia Macerata Feltria trionfa 3-1 contro Della Rovere e sale in Prima Categoria

OLYMPIA MACERATA FELTRIA: Meozzi, Pierucci, Arcangeli (25’ st Bracci.), Guidi, Rocchetti, Aluigi, Ousubi , Saltarelli (25’ st Madonia), Azalian (35’ st Serratore), Arosti (4’ st Santini), Rossi (15’ st Politi). All. Cottini A.

DELLA ROVERE: Fratini, Pettinelli, Andreoletti (16’ st Pagnetti), Antonioni (16’ st Severi), Barbaresi, Biagioli (17’ st Speranzini), Bonci (19’ st Tanfani), Bottini (20’ st Vitali M.), Brocca, Casini, El Kheir. All. Vitali L.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 1’ pt Azalian., 16’ pt Guidi, 44’ pt Barbaresi, 21’ st Politi. Note: espulso al 38’ st Speranzini

Allo Spadoni di Montecchio vittoria netta e meritata per l’Olimpia Macerata che supera la Della Rovere, salendo in Prima Categoria. Match deciso nei primi minuti e poi controllato con lucidità dai feltreschi, che hanno approfittato delle disattenzioni difensive avversarie e sfruttato bene le palle inattive. Pronti via, e al 1’ è subito vantaggio Macerata: Azalian approfitta di un incredibile svarione difensivo e insacca a porta vuota. Al 16’ è ancora Azalian protagonista, stavolta da corner: cross teso, Guidi stacca perfettamente di testa per il raddoppio. Della Rovere prova a reagire e trova il gol del 2-1 al 44’ con Barbaresi che risolve una mischia in area. Ma nella ripresa è ancora l’Olympia a colpire: al 21’ Politi, entrato in campo da poco, svetta su tutti su corner di Aluigi e firma il 3-1. I minuti finali vedono nervosismo tra le fila del Della Rovere, che resta anche in dieci per l’espulsione di Speranzini. L’Olympia gestisce senza affanni fino al triplice fischio finale e poi festeggia con i propri tifosi.