Ospedale, chi va dove. Risiko completato entro la fine di aprile

di Benedetta IacomucciIl Risiko sul trasferimento dei reparti ospedalieri di Muraglia si sta concretizzando in vista delle ruspe. Ha fatto il punto ieri, in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, incalzato da un’interrogazione della consigliera del Pd Micaela Vitri. L’assessore ha iniziato elencando i servizi e reparti "già trasferiti e operativi" per poi passare alle imminenti traslazioni, da compiersi entro la fine di aprile. "Per quanto riguarda i posti letto di Oncologia e Day hospital – ha esordito Saltamartini – sono stati già trasferiti e sono operativi al secondo piano della palazzina Solazzi, mentre al primo piano sono stati trasferiti i posti letto di Ematologia e Centro trapianti". La Palazzina Solazzi infatti, quella della Radioterapia, è l’unica che non verrà demolita e si ingloberà nel progetto del nuovo ospedale.

"Per quanto riguarda l’Umaca (Unità manipolazione chemioterapici antiblastici), la Camera bianca, la Criobanca (dove si conservano le cellule per i trapianti e la procreazione assistita) e la farmacia, sono stati trasferiti nella palazzina attigua alla Palazzina Solazzi, così come la Fisica medica". I locali per la formazione universitaria (Scienze infermieristiche) sono stati sgomberati e riallestiti in un immobile in via degli Abeti, alla Torraccia. "Il Centro di salute mentale – ha proseguito Saltamartini – è stato trasferito al piano terra della Palazzina H del San Salvatore con ingresso esterno indipendente. I posti letto di Psichiatria sono stati già trasferiti e operativi al padiglione D del Santa Croce di Fano".

Ed ecco i prossimi spostamenti: "Entro fine aprile l’Umea (unità multidisciplinare dell’età adulta) e il punto prelievi saranno trasferiti in via Redipuglia, nella palazzina della Riabilitazione dove sono in corso lavori di ristrutturazione. La Diabetologia invece troverà posto al terzo piano del padiglione B del San Salvatore. L’accettazione e cassa di Muraglia sempre entro aprile sarà spostata in un locale dedicato, all’ingresso della palazzina Solazzi". Infine, il nodo delle comunità protette: "Si è provveduto – ha detto Saltamartini – a un affidamento esterno (vedi Civitas all’Apsella) con procedura a evidenza pubblica che si concretizzerà entro aprile, non essendo pronti i locali a Galantara e Mombaroccio dove i servizi erano previsti secondo l’accordo del 17 ottobre 2022. La Rsa Tomasello entro il 30 aprile sarà affidata a un gestore esterno, non avendo – altra frecciatina dell’assessore – l’amministrazione di Pesaro ottemperato all’impegno di mettere a disposizione i locali, come richiesto dall’Ast il 3 settembre".

Da registrare, a margine della discussione sulla legge "a tutela dei soggetti affetti da celiachia", l’acceso scontro tra i consiglieri Nicola Baiocchi (Fd’I) e Micaela Vitri (Pd), accusata dal primo di "assenza di garbo istituzionale", mentre la seconda ha ribadito di "esercitare solo le sue prerogative". Ma il battibecco è trasceso, e la seduta è stata sospesa per 5 minuti.