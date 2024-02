Patentino funghi: un corso formativo

L’Unione Montana Alta Valle del Metauro organizza un corso formativo preparatorio al colloquio di abilitazione alla raccolta di funghi epigei spontanei della Regione Marche. Il corso è in programma dal 26 febbraio al 25 marzo nella sala consigliare dell’Unione, ad Urbania in via Manzoni, e rappresenta uno strumento utile per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina con l’intenzione di conseguire il tesserino di abilitazione necessario per la raccolta dei funghi nella nostra regione. Le lezioni si terranno con cadenza settimanale, il lunedì sera, ed avranno una durata di 3 ore, dalle 20 alle 23. Il corso sarà tenuto dai micologi Carlo Carloni e Fabrizio Lucerna e sarà attivato al raggiungimento dei 20 iscritti. Il costo dell’iniziativa è di 50 euro. Per i residenti nei comuni dell’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro che non siano in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta è previsto il rimborso della quota a fine corso. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 338 1285921.