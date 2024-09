Paura a San Giorgio franate le mura urbiche

Un tratto di mura storiche crollato a San Giorgio di Terre Roveresche, strade con oltre 10 centimetri d’acqua e alcuni scantinati allagati a Marotta nord, oltre a numerose vie comunali di Colli al Metauro e Cartoceto con frane e smottamenti.

E’ un bilancio pesante quello dell’ondata di precipitazioni record registratasi negli ultimi giorni. A partire dal cedimento di una porzione delle mura urbiche a San Giorgio: circa 5 metri di manufatto venuto giù di schianto verso le 22 di mercoledì sul versante sud del ‘castello’. Per fortuna in quei momenti sulla strada sottostante di via Garibaldi non passava nessuno, né in macchina, né a piedi, e non si sono registrati danni a persone o cose (eccezion fatta, naturalmente, per la cinta muraria).

Nessuna conseguenza o pericolo neanche per le case della zona, tutte ubicate a una certa distanza dal crollo. Già nella serata dell’altro ieri sul posto è intervenuto il sindaco con altri amministratori comunali, predisponendo la chiusura del tratto di strada interessato. Poi, ieri mattina, è stato eseguito un sopralluogo tecnico, che ha già definito un intervento di messa in sicurezza, che inizierà lunedì. ‘Soliti’ problemi di allagamento a Marotta nord, dove precauzionalmente ieri mattina sono rimaste chiuse tutte le scuole. E lo saranno anche oggi. Una decisione arrivata a seguito della pioggia tambureggiante, tra le 12 e le 16 di ieri, in particolare in via Ferrari, via Rovani, via Corfù e via Nievo, l’asfalto è stato coperto da oltre 10 centimetri d’acqua e alcuni scantinati si sono trovati semisommersi, con interventi sia della Protezione Civile, sia del Vigili del Fuoco. Tornando nell’entroterra, vanno segnalate le emergenze a Cartoceto e Colli al Metauro. Nel paese dell’olio, in particolare, nella notte tra mercoledì e ieri si sono verificati smottamenti e frane sulle strade comunali di via Dirindella, Montebello, Battiticcio, Briglia, Crocifisso, Pieve, Piana e Umberto Primo; a cui vanno aggiunte le esondazioni del Rio Secco in via San Marco e via Montebello e del Fosso Cerquelle.

A Colli al Metauro, l’assessore Marco Bargnesi evidenzia "l’intervento notturno dei dipendenti comunali tra mercoledì e ieri per liberare una serie di strade dell’interno" e "la chiusura temporanea, per frane, di via Santo Stefano, nell’ex municipalità di Saltara, e di via Sottomonte, a Montemaggiore". "Stiamo lavorando – precisa – per risolvere ogni criticità".

Sandro Franceschetti