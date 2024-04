Per le nostre, stagione positiva. E ora dita incrociate con l’Urbino

Il 33° campionato di Eccellenza con ultimo turno dell’altro ieri ha finito la sua lungo corsa iniziata domenica 10 settembre 2023. Un viaggio che ha dato i seguenti verdetti. Promossa in serie D la Civitanovese, ai playoff: Montefano. Urbino, Chiesanuova –Castelfidardo. Playout: Montegiorgio- Sangiustese, Jesina contro la vincente dello spareggio tra il Monturano e l’Atletico Azzurra Colli. Retrocederà in Promozione la perdente lo spareggio Monturano – Atletico Azzurra Colli.

Le provinciali. Urbino dunque con pieno merito agli spareggi promozione, la K Sport ci è andata vicino e l’Urbania (che era una matricola del torneo) si è salvata con alcune giornate d’anticipo, quindi nel complesso guadando i risultati si può dire che quello delle provinciali sia stato un campionato soddisfacente, poi ogni società al suo interno sa meglio di tutti se ritenersi contenta o meno. Questi i loro commenti.

Qui K Sport Montecchio Gallo. "Sapevamo – commenta il giorno dopo il pari con il Chiesanuova il dg della K Sport Matteo Mariani-che sarebbe stata difficile sia la nostra gara che il mix di combinazioni che dovevano avverarsi. Dispiace molto perché eravamo partiti con un obiettivo chiaro, quello di fare un buon campionato provando a centrare i play off. Dovremo fare mea culpa per i diversi punti persi in determinante partite, punti che avremmo rimpianto in seguito come effettivamente poi è stato. Peccato. C’è da dire che la griglia play off rispecchia in pieno l’andamento del campionato. Non avrei onestamente pensato che ci entrasse il Castelfidardo ma ha ampiamente meritato sul campo il risultato raggiunto. Ora stacchiamo la spina per qualche giorno per poi ripartire con la programmazione della prossima stagione".

Qui Urbino. Pari e patta dell’Urbino nel match con l’Osimana. Se il campionato è finito per l’Osimana non lo è per l’Urbino che dovrà giocarsi i playoff e lo farà ben volentieri. Concentrazione e la voglia di stupire ancora caratterizzeranno un team che ha dato e darà ancora soddisfazioni ai suoi tifosi.

Qui Urbania. Domenica la squadra ha fatto una bellissima prestazione- commenta il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini- è stata una gran bella partita, abbiamo incontrato una squadra che si è giocato il campionato fino all’ultima giornata, una vittoria merita la nostra, già nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio per le occasioni avute, quindi sono stato molto contento di veder questa gara di finale di stagione ed è arrivata di fronte al nostro pubblico che ci ha applaudito". Con questa partita si sono divise le strade tra la società e mister Mirco Omiccioli, due stagioni in cui l’Urbania è salita in Eccellenza e ha mantenuto la categoria in maniera tranquilla.

Amedeo Pisciolini