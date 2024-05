Pesaro chiude con un ko indolore

Si chiude con una sconfitta sul campo del Tarvisium il campionato 2023/2024 della Fiorini Pesaro Rugby. I padroni di casa, quarti in classifica, si impongono per 43 a 12 contro una Pesaro Rugby priva di motivazioni. Tra le note di giornata l’esordio dei giovani Giacomo Tontini e Andrea Porcellini e la presenza in campo di tre coppie di fratelli: Venturini, Tontini e Porcellini. "I ragazzi non avevano molti stimoli, siamo arrivati a fine campionato stanchi e provati – Il commento a fine partita del tecnico Paolo Panzieri - Non avevamo più molto da chiedere a questo campionato. Partite di questo livello senza le giuste motivazioni sono difficili da giocare. Tra le note positive sicuramente la meta di Giacomo Tontini al suo esordio in serie A, e l’esordio di Andrea Porcellini. È sempre bello quando ragazzi cresciuti nel nostro vivaio arrivano a giocare in prima squadra. Nell’ultima parte di campionato siamo stati più in difficoltà, stanchezza e acciacchi si fanno sentire, ma riguardando la stagione conclusa non posso che essere soddisfatto. È stata un’annata lunga, ci siamo confrontati con un rugby diverso e abbiamo visto che ci possiamo stare. Quando abbiamo ingranato abbiamo vinto partite importanti e ci siamo fatti valere con tutte le squadre. Sicuramente lasciamo un buon ricordo della Pesaro Rugby nel girone veneto".

b.t.