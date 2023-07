Pesaro, Due "Quarter Pipe" al Parco Skate di Via dell'Acquedotto

Lo skate park di via dell’Acquedotto si arricchisce di due “quarter pipe”, "Opere di completamento funzionali al pieno utilizzo dell’opera - spiegano gli assessori Riccardo Pozzi (al Fare), Andrea Nobili (al Rigore), Mila Della Dora (alla Rapidità) -. Nell’impianto, che ospita anche la pista da pump track, era necessario sistemare due “ostacoli” per eliminare la commistione tra gli spazi destinati alle bici e quelli per gli skate. Con le due mezze rampe collocate nel lato corto mettiamo in sicurezza i circuiti e permettiamo che la pista possa essere usata anche per competizioni nazionali". Le strutture, da 3,6x5 metri di base e 1,50 metri d’ altezza, danno agli skaters una continuità di percorso creando il “torna indietro”; sono state realizzate dalla ditta “Mencarelli Agostino” di San Lorenzo in Campo, con un intervento da 14.945€ progettato dall’architetto Aimone Tiberi, "appassionato skaters che ha messo a disposizione gratuitamente la sua professionalità per rispondere a una richiesta arrivata da ragazze e ragazzi che frequentano la pista" aggiungono Pozzi, Nobili e Della Dora.