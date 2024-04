Pianista suona col robot. Questo e tanto altro nel corso dell’"It’s day"

Un robot non sbaglia ma non crea emozioni, l’uomo sbaglia ma regala emozioni: questo il principio che evidenzia come la tecnologia sia un mezzo e non l’obiettivo. Su questa riflessione la Fondazione ITS Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche ha organizzato, dopodomani 22 aprile al teatro Rossini, la quarta edizione dell’"It’s day" dal titolo: "Intelligenza artificiale: l’uomo al servizio della tecnologia o la tecnologia al servizio dell’uomo?". "Il tema di quest’anno è l’intelligenza artificiale, un argomento di cui si sta parlando sempre più e con questa giornata vorremmo sensibilizzare i giovani ma anche confrontarci sui problemi che molti adulti si pongono sul rapporto e l’influenza che può suscitare sulla perdita di forza lavoro – spiega Gabriele Marchetti, presidente ITS Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche –. La tecnologia esiste, funziona in un certo modo, bisogna soltanto imparare a gestirla". Saranno più di 500 i ragazzi che parteciperanno all’evento provenienti dalle classi quinte di diversi istituti tecnici, professionali e licei.

"Una mattinata che avrà inizio alle 9: si alterneranno diversi interventi da parte di esperti della tematica come Flavio Lervolino e Yari Brugnoni. Gli studenti potranno assistere a un’esibizione unica del pianista Roberto Prosseda che suonerà con un pianista robot. Un’idea nata per analizzare la differenza sia emozionale che tecnica mettendo a confronto l’uomo e la tecnologia – sottolinea Laura Alessandrini, collaboratrice di ITS – .Durante l’evento i ragazzi potranno interagire attivamente alle attività con l’utilizzo del proprio smartphone attraverso attività di ‘gamification’ curate da Marco Segatto di Project Fun, la giornata si concluderà verso le 12,30". Per poter partecipare alla giornata è necessaria l’iscrizione sul sito www.itsday.it. Per informazioni: 0721 371195 – marketing@itsturismomarche.it.

