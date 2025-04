Premiate in Regione le nostre aziende

Si è svolta giorni fa in Regione la consegna degli Encomi consiliari alle aziende, attività e imprese che danno lustro alla Regione Marche. A premiare i rappresentanti delle aziende è stato il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. Su segnalazione del Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, sono stati insignite dell’encomio la Rototec di Lunano (azienda leader nella produzione di soluzioni innovative per il trattamento e la gestione delle acque), la Comap di Apecchio (azienda leader nella progettazione e costruzione di macchine forestali, presse da imballaggio e forni a legna), la Caffè Pascucci di Monte Cerignone (leader nella torrefazione del caffè) la Cimas di Urbania (azienda leader sia nel catering che nella ristorazione aziendale, così come nella refezione per mense e strutture pubbliche) e il Birrificio Collesi di Apecchio (il birrificio artigianale più premiato d’Italia).

"L’encomio da parte dell’Assemblea Legislativa delle Marche – ha sottolineato Giacomo Rossi – è il giusto riconoscimento verso aziende del territorio che creano occupazione, rispettano gli elevati standard qualitativi a cui sono sottoposte e portano in giro per l’Europa e il mondo il saper fare marchigiano che tutti ci invidiano".

am. pi.