Premio Rotondi, ecco i salvatori dell’arte

Sarà un calendario ricchissimo di eventi quello che accompagnerà la 26esima edizione del Premio Rotondi ai Salvatori dell’Arte. Il Premio Rotondi nasce nel 1997 su idea del giornalista e saggista Salvatore Giannella e prende il nome dal Soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi che coordinò "l’Operazione salvataggio" dei principali capolavori dell’arte italiana nel Montefeltro durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Premio viene assegnato da una giuria selezionata a personaggi che si sono distinti per "esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico". La premiazione dei vincitori, l’appuntamento più atteso, sabato 1 giugno alle 16 all’Auditorium comunale, premierà Jason DeCaires Taylor nella Sezione Mondo, un eco-artista inglese che ripopola le barriere coralline installando sculture e musei subacquei all’insegna della strategia "Restauriamo con l’arte gli oceani e la Terra". Per la Sezione Europa il premio va a Vasiliki "Vasso" Papantoniou, cantante lirica greca vince per il suo esemplare e decennale impegno volto a salvaguardare e restaurare un eccezionale bene architettonico storico in Atene, il palazzo liberty di via Patission 61 in cui visse Maria Callas mentre per la Sezione Italia sarà premiato Lorenzo Jurina che coltiva da anni l’arte di salvare le strutture dei monumenti storici e comme ortopedico di colonne e pilastri, muri e solai, volte e coperture, ha ridato bellezza e funzionalità a edifici di grande valore culturale, dalle Alpi a Pompei. La giuria ha anche assegnato riconoscimenti speciali a Biagio De Martinis, architetto che ha lavorato tutta una vita, con rigore e passione, per la tutela e valorizzazione dei beni culturali delle Marche; a John Pedeferri, giornalista di Sky TG24, ideatore e curatore del podcast Trafug’Arte e a Giovanni Lani, urbinate, giornalista del Resto del Carlino per la sua militanza nelle battaglie per la conservazione e diffusione del patrimonio artistico e paesaggistico delle Marche settentrionali. Un Premio speciale alla memoria andrà a Ignazio Cucci, già segretario comunale di Sassocorvaro negli anni dell’Operazione Salvataggio condotta da Pasquale Rotondi e un altro ai volontari in azione in Emilia Romagna e Toscana durante le alluvioni 2023. Il Premio Rotondi, promosso e previsto anche da una legge dello Stato, è organizzato dall’Amministrazione comunale e contestualmente sarà portata avanti anche la tradizionale Art Week Montefeltro, dal 25 maggio al 2 giugno, che rientrerà nel progetto 50x50 Capitali al quadrato di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura, coinvolgendo anche il vicino comune di Carpegna. Tanti gli eventi in questa settimana come le mostre alla Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro e la conferenza NOI e Rotondi Conferenza di martedì 28 maggio alle ore 18 al teatro della Rocca con gli interventi di Giorgio Londei, Oriano Giacomi, Leo Ercolani, Libero Ercolani e Silvano Tiberi.

Andrea Angelini