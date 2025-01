Protesta dei trattori oggi a Pesaro: sfilata in notturna, disagi e applausi

Pesaro, 30 gennaio 2025 – La protesta dei trattori attraversa il cuore della città, tra numerosi pesaresi curiosi che si affacciano alle finestre e solidarizzano coi manifestanti. Il corteo degli agricoltori, che da martedì protestano contro il calo del prezzo del grano, le importazioni dall’estero e per la tutela del Made in Italy, è infatti “entrato” nel centro cittadino con l’intento di coinvolgere in questa battaglia anche la cittadinanza.

I trattori in Largo Ascoli Piceno e vie limitrofe: in alcun zone della città ci sono stati rallentamenti e qualche protesta per chi rientrava a casa in auto

Un corteo in notturna, iniziato poco dopo le ore 20 dal presidio che si trova vicino all’ingresso dell’autostrada e che ha visto la partecipazione di oltre una settantina di mezzi, a cui si sono unite anche persone in auto. Nonostante l’ora tarda, c’è stato qualche disagio per la circolazione. I manifestanti del comitato “Orgoglio Agricolo”, che organizzano la protesta, volevano richiamare i cittadini “perché questa non è una battaglia soltanto degli agricoltori – spiegano gli organizzatori – ma una battaglia per tutti, anche per i consumatori dei prodotti. Per questo chiediamo anche la loro partecipazione”.

E in tanti stasera si sono affacciati alle finestre o dai balconi incuriositi dal corteo dei trattori, che attraversando via Ponchielli, via Giolitti, dirigendosi poi anche in zona mare e risalendo la strada statale ss16, suonavano i loro clacson richiamando l’attenzione dei pesaresi.

Tra i presenti c’è chi dimostra vicinanza ai manifestanti: “Condivido la battaglia degli agricoltori – dice Corrado che è sceso in strada il passaggio dei trattori – per questo sono qui, perché credo che tutti dovrebbero essere interessati a quello che portiamo sulle nostre tavole”.

Tanti i curiosi arrivati anche con i bambini attratti dal passaggio dei trattori nel centro cittadino. Qualche auto rimane invece imbottigliata nel traffico eccezionale: “Capisco le ragioni della manifestazione – dice Andrea –. E’ chiaro che bisogna un po’ di pazienza per attendere il passaggio del corteo, ma è anche bello vederli sfilare e quella degli agricoltori mi sembra una battaglia giusta”.