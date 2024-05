Quanto cresce Passaggi Festival. Intellettuali e star a confronto

Prime conferme per il Festival letterario fanese in programma dal 26 al 30 giugno prossimi, nei luoghi più suggestivi della città. Si arricchisce di nomi e di eventi il programma della XII edizione di Passaggi Festival, che attende gli appassionati con un ricco calendario di appuntamenti gratuiti che spazia dalle presentazioni librarie ai laboratori, passando per mostre e spettacoli. Si parte da piazza XX Settembre, dove la rassegna si aprirà con Lucio Caracciolo fondatore e direttore della rivista di geopolitica Limes, seguito da Luigi Manconi autore di "Poliziotto-Sessantotto. Violenza e democrazia" (Il Saggiatore), al quale sarà consegnato il Premio Passaggi 2024 (giovedì 27). Sul palco centrale anche il conferimento del Premio giornalistico “Andrea Barbato“ a Barbara Stefanelli che presenterà il suo "Love harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi", edito da Solferino (venerdì 28). Del coraggio delle donne parlerà anche il secondo appuntamento della serata con Nando dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico di Passaggi, che presenterà il suo libro "Le Ribelli. Storie di Donne che hanno sfidato la Mafia per amore" (Solferino), insieme all’attrice Beatrice Luzzi e alla giornalista Alessandra Longo. Attualità, diritti e sentimenti: sul palco saliranno anche Marcello Veneziani giornalista e scrittore, autore de "L’amore necessario. La forza che muove il mondo" (Marsilio); Roby Facchinetti, inconfondibile voce dei Pooh, che sabato 29 presenterà il suo "Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore" (Sperling & Kupfer) e Alessandra Mussolini, volto noto della politica italiana, con "Il gioco del buio" (Minerva) che racconterà, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della vita dell’autrice (domenica 30). Nella piazza del Pincio, sede della rassegna "Fuori Passaggi Music&Social" dedicata al pubblico più giovane, oltre ad Alessandro Cattelan – che dopo aver dialogato con Matteo B. Bianchi e Gianmario Pilo riceverà il Premio Fuori Passaggi – troviamo Francesco Costa (27/6), Luca Bizzarri e Luca De Gennaro (28/6) e il duo romano delle Eterobasiche (30/6). In programma, fra gli altri, Piero Formica (29/6) con "Intelligenza umana e intelligenza artificiale" (Pendragon), la presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani (26/6) con "La rivoluzione degli outsider" (Rizzoli); Antonio Padellaro (26/6) autore di "Solo la verità, lo giuro" (Piemme) intervistato da Elisabetta Stefanelli, Daniele Bossari (27/6) con il suo “Cristallo“ (Mondadori) e per la rassegna "Una stanza per sé", curata dalle giornaliste Flavia Fratello e Tiziana Ragni, già confermata la presenza (29/6) di Amedea Pennacchi col suo "Molotv e Bigodini" (e/o).

ti. pe.