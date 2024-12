Ray Charles e Wonder gli indimenticabili

Un concerto dedicato a due giganti della musica popolare americana: è quello che si terrà domenica alla chiesa monumentale di san Filippo a cura dell’orchestra LeMuse. L’evento rientra nel “Fossombrone Sound Tour 2024“ e che omaggia due geni indiscussi della musica nera statunitense.

Loro, infatti, sono Ray Charles (Frank Sinatra lo definì "L’unico vero genio nel nostro campo") e Stevie Wonder, che tra l’altro, in quanto attivista per i diritti civili, giocò un ruolo chiave nel fare in modo che la data di nascita del reverendo Martin Luther King diventasse una festa nazionale degli Stati Uniti.

Il titolo della serata va diretto al punto: “The Best of Stevie Wonder & Ray Charles“. Solisti sono Federico Mondelci (sassofono) e Massimo Morganti (trombone). Inizio alle 18. L’ingresso è libero, ma è meglio prenotare.