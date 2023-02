Restauro radicale per la Sala Raffaello

Sette anni di amministrazione al Legato Albani di Urbino con Nicola Rossi come presidente: l’ente che gestisce dal 1875 il patrimonio del lascito alla città della famiglia Albani, che diede i natali a papa Clemente XI. L’ultima opera realizzata, appena conclusa, è il rifacimento della sala Raffaello del Collegio Raffaello in piazza della Repubblica. "In questi anni abbiamo lavorato per migliorare e stabilizzare il bilancio dell’ente che era in sofferenza, razionalizzando le spese e cercando nuove fonti di reddito. Questo sempre nel rispetto dello statuto – dice Nicola Rossi – che circoscrive l’attività alla divulgazione della conoscenza e promozione di attività culturali, un grazie va a tutti quelli che in questi 7 anni hanno lavorato per fare ciò. Abbiamo intrapreso una proficua collaborazione con l’Università di Urbino, primario operatore economico, dando in locazione e in comodato spazi che erano stati disdetti da Provincia e attività commerciali. Sono stati inoltre riqualificati i 200 metri quadri del piano seminterrato del Collegio Raffaello insediando parte del liceo Raffaello dichiarato inagibile, riportando le scuole nel palazzo a beneficio della frequentazione del centro. Grazie a questi contratti e alle nostre risorse abbiamo potuto aiutare i commercianti in affitto nei nostri locali con contributi complessivi di 50mila...