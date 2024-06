Riccardo e Anna, due ragazzi in Nazionale

Pesaro

Dopo le convocazioni nella Nazionale Under 20 per Octavio Maretto e Umberto Stazzonelli, arrivano altri due fiocchi azzurri per il basket pesarese. Riccardo Leonardi (Vuelle) e Anna Sablich (Reyer Venezia), entrambi classe 2009, sono stati convocati nelle rispettive Nazionali Under 15 che domani si ritroveranno a Varese per cominciare il raduno. I due ragazzi pesaresi avranno l’onore di partecipare a due importanti appuntamenti internazionali: le Jr. Nba European Finals di Valencia e quindi, di nuovo a Varese, il Torneo dell’Amicizia. Il 25 giugno le due delegazioni partiranno per la Spagna dove, dal 26 al 29, si giocherà la seconda edizione del torneo ad inviti per squadre Under 15 organizzato dall’Nba. Insieme all’Italia, nel torneo le Nazionali di Croazia, Inghilterra, Lituania, Paesi Bassi e i padroni di casa del Valencia Basket. Tutte la gare delle Jr. Nba European Finals sono in live streaming su Owqlo, quelle del torneo dell’Amicizia sul canale Twitch Italbasket. Una grande soddisfazione per i due giovani pesaresi, e per Anna Sablich: la convocazione arriva dopo il titolo conquistato con la Reyer Venezia alle finali nazionali Under 15.