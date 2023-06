Riparte il trenino turistico e andrà a vapore

Domenica tornerà operativo il treno storico sulla Ferrovia Subappenninica Italica Pergola-Fabriano, che dopo le corse turistiche di grande successo, con relativi sold out, da settembre 2021 (giorno della riapertura della tratta dopo la sua chiusura dal 2013) all’estate 2022, è stato bloccato dall’alluvione del 15 settembre dell’anno scorso.

Adesso gli ingenti lavori di ripristino della strada ferrata, finanziati interamente da Rfi e che hanno interessato circa un chilometro del tracciato in località Monterosso di Sassoferrato (An), a poca distanza dal confine con Pergola, sono conclusi e il treno è pronto a ripartire. Per altro, con una bella novità: al posto della locomotiva diesel usata nelle corse tra il 2021 e il 2022 ce ne sarà una a vapore.

"Proprio così – conferma l’assessore regionale Francesco Baldelli, che ha seguito ogni fase dei lavori e del ripristino del convoglio -. Con la locomotrice a vapore ripartiamo dalla nostra storia, che ha portato civiltà in queste terre, attorno alle infrastrutture. E dalla storia siamo pronti a proiettarci nel futuro, con l’obiettivo di collegare le intere Marche attraverso una rete viaria efficace ed efficiente, da cui lo sviluppo economico, commerciale e turistico non può prescindere". Baldelli evidenzia anche l’interesse che sta riscuotendo la nuova apertura delle corse turistiche, che prevedono la partenza dalla stazione di Ancona, l’arrivo a Fabriano con relative visite guidate, il proseguo del viaggio per la città dei Bronzi, altre visite, compresa quella al museo delle preziose statue di epoca romana, il pranzo e poi la ripartenza con navetta per il capoluogo di Regione.

"Per il 25 giugno, il primo luglio e il 2 luglio siamo già da tempo al tutto esaurito. A breve verranno pubblicizzate le ulteriori tappe, che fino a dicembre saranno altre 12, ciascuna per circa 300 passeggeri".

