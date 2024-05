Rossi: "Installato guard rail provvidenziale, finalmente"

"Finalmente il guard rail sopra lo strapiombo". Il consigliere Regionale dei civici Marche Giacomo Rossi, esprime tutta la sua soddisfazione per l’apposizione di guardrail nel lato umbro della SR 257 Apecchiese. Dice Rossi: "E’ dal gennaio 2020 chiedo alla Regione Umbria e la provincia di Perugia per far installare dei guard rail del lato umbro della Sr 257 Apecchiese, tratto che dopo il disboscamento sottostante evidenziò ancora di più la sua pericolosità". Continua l’esponente di Civici Marche: "Negli ultimi giorni del 2021 svolgemmo un sopralluogo con i tecnici della Provincia di Perugia ed a forza di insistere, finalmente, dopo una serie infinite di telefonate e contatti con i due enti interessati sono stati posizionati 250 metri di barriere guardrail che hanno messo in sicurezza questo tratto della SR 257, una delle arterie viarie più importanti che collegano le Marche con l’Umbria e la Toscana". Conclude Rossi: "Questo è un altro piccolo ma importante risultato, sudato e non scontato. Ringrazio la Regione Umbria che ha finanziato i lavori e la Provincia di Perugia che li ha eseguiti e co-finanziati e che è propensa a mettere in sicurezza anche altri tratti di strada con eventuali nuovi fondi".