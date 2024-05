Rossini e la Parigi cosmopolita: le arie e la storia

A Gioachino Rossini e alla Parigi cosmopolita, in cui il Cigno imperava quale “Napoleone della Musica” (così scriveva Stendhal nella prefazione del libro da lui dedicato al maestro pesarese) è dedicato il concerto "Parigi ai tempi di Rossini" organizzato da WunderKammer Orchestra di Pesaro domani, domani 8 maggio, alle 21 nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Annunziata di Pesaro. In programma arie di Donizetti, Saint-Saëns, Bizet, Ciakovskij, Rachmaninov, Dargomyžskij, Rimskij- Korsakov e Rossini, eseguite dal mezzosoprano Polina Anikina (foto), accompagnata al pianoforte da Davide Massacci. Biglietti: intero 18 euro Ridotto (soci WundeKammer Orchestra) 15 euro Under 18 10 euro Under 12 3 euro InfoTel. 366 6094910; info@wunderkammerorchestra.com e wunderkammerorchestra.com