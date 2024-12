San Costanzo capolista nel campionato di Prima categoria, Avis Montecalvo insegue

PESARO

Sei vittorie, di cui solo una conseguita in trasferta, hanno caratterizzato la tredicesima giornata del campionato di Prima categoria (girone A). Si conferma capolista il San Costanzo, mentre il secondo posto viene occupato (a meno 2) dall’Avis Montecalvo, al terzo posto (a meno 3) tre squadre: la Nuova Real Metauro, l’Atletico Mondolfo 1952 e il sorprendente Peglio, al quarto (a meno 6) la Falco Acqualagna. Una classifica corta se si considera che dal San Costanzo a scendere, nella forbice di 7 punti ci sono 7 squadre. In basso non sta reagendo il Muraglia, fanalino di coda con 4 punti, al penultimo posto l’Apecchio con 8 punti.

I numeri. Nell’ultimo turno la Falco Acqualagna ha incamerato la quarta vittoria consecutiva. L’attacco più prolifico del girone è quello dell’Avis Montecalvo (27 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 2 reti). Il Peglio di mister Giorgini vanta la miglior difesa del torneo (solo 8 le reti subite). L’Avis Montecalvo, il Real Altofoglia e l’Apecchio sono le squadre più votate ai pareggi (5).

Mercato. L’Audax Calcio Piobbico di mister Cipolla ha ingaggiato l’attaccante esterno Ledio Hoxha, classe 1993, che ha giocato sempre in Umbria e anche con mister Cipolla in Eccellenza e Promozione (Città di Castello e San Secondo). Non è escluso che da qui a breve l’Audax Piobbico effettui altri colpi di mercato.

I bomber. 11 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 6 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Luca Braccioni (Peglio), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Salvatore Saurro (San Costanzo). 5 reti: Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Mattia Pagnini (Pantano) e Pietro Pedini (Nuova Real Metauro). 4 reti: Francesco Messina (Atletico Mondolfo), Matteo Dionisi (Tavernelle), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Matteo Galdenzi (Csi Delfino), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Federico Balducci (Avis Montecalvo) e William Cecchini (Major). Seguono con 3 reti a testa ben 18 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Gori (Falco Acqualagna), 2) Di Addario (Avis Montecalvo), 3) Antinori (Maior), 4) Vaierani (Real Altofoglia), 5) Rosetti (Major), 6) Bricca (Mercatellese), 7) Giacomelli (Nuova Real Metauro), 8) Luca Braccioni (Peglio), 9) Ottaviani (Audax Piobbico), 10) Ricci (Real Altofoglia), 11) Benvenuti (San Costanzo). All. F.Giorgini (Peglio).

Arbitro: Rossetti di Ancona (Audax Piobbico- Viridissima Apecchio).