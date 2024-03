Sbarrata via San Francesco. Al via lavori nel sottosuolo

Per almeno un mesetto via San Francesco sarà chiusa al traffico – dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17 – per consentire i lavori di impermeabilizzazione del Vallato, l’antico canale sotterraneo di approvigionamento acqua per l’attività molitoria alla fine del Corso XI Settembre. Ieri diversi automobilisti con il permesso per entrare in centro hanno avuto un primo disorientamento davanti alla novità. Il cantiere è iniziato lunedì 25 marzo. La deviazione è indicata e prevede il deflusso, tanto da Largo Mamiani quanto da via Giordano Bruno in direzione del Corso XI settembre. "La particolare modalità di intervento – spiega la dirigente di Marche Multiservizi, Simona Francolini – permette di riaprire la strada nei fine settimana, limitando i disagi di chi vive in centro storico". E non solo.

"L’intervento interessa la fognatura di via San Francesco nel tratto compreso tra via delle Zucchette e piazzale Matteotti – spiega Marche Multiservizi –. Non romperemo la strada per poi ripristinarla ma eseguiremo lavori sotterranei. Per garantire la massima sicurezza del personale durante i lavori si è deciso di bloccare il traffico nel tratto interessato insieme all’amministrazione comunale, in un periodo ‘libero’ da eventi di rilievo nel centro storico". Per l’intervento dovrà essere applicata una malta anticorrosiva e impermeabilizzante alle pareti interne e al fondo del canale di fognatura denominato Vallato così da risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che interessano i locali sovrastanti la fognatura". Salvo imprevisti il cantiere si concluderà a fine aprile. Il passaggio sotto i portici invece sarà sempre accessibile ai pedoni. "La scelta di eseguire i lavori sotto la superficie stradale, senza rompere il manto stradale, effettuare uno scavo per poi ripristinare l’assetto originario – spiegano i tecnici di Marche Multiservizi – consente di completare l’intervento con maggiore rapidità. E’ un’attenzione rivolta a ridurre i disagi per gli esercizi commerciali e per i cittadini. Questo comporterà anche meno inquinamento acustico e atmosferico vista la ridotta movimentazione di sedimenti e il diverso impiego dei mezzi di cantiere. L’importo dei lavori supera i 110mila euro.

Fuori dal centro storico, ma altrettanto complesso è in atto la sistemazione di Strada della Selva Grossa nell’ambito dei lavori accessori alle opere compensative della terza corsia di Società Autostrade. "Vero – spiegano i tecnici di Marche Multiservizi – . Verranno potenziate le reti idrica e quella del gas mediante la sostituzione di 130 metri di tubazioni. Inoltre verranno realizzati 340 metri di nuova rete fognaria ed un nuovo impianto di sollevamento fognario".

Solidea Vitali Rosati