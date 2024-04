Scontro salvezza Vai Alma, beccati la Sora

L’Alma Juventus cerca l’impresa oggi allo stadio "Cladio Tomei" di Sora contro la formazione locale, ovvero la prima vittoria esterna (finora ha collezionato 8 pareggi e 7 sconfitte) che le darebbe la possibilità di continuare a restare in zona playout. Il Sora, viceversa, cerca da questa partita quei punti necessari per agguantare la salvezza diretta in questo suo primo campionato di serie D dopo 8 anni di assenza. È dunque uno scontro salvezza dove i punti in palio valgono doppio e diventano fondamentali perché, con sole tre giornate che rimangono, non c’è ormai più spazio per recuperare.

Ne è cosciente mister Manolo Manoni che parla alla vigilia del match. "È una partita da affrontare nella giusta maniera – dice il trainer fanese – dove non possiamo permetterci passi falsi, ma dobbiamo dare continuità ai risultati (Fano imbattuto da tre giornate, 5 punti in totale, ndr). Dobbiamo a tutti i costi cercare di portare a casa punti pesanti e quindi lo spirito giusto c’è stato e c’è ancora. Abbiamo fatto una settimana positiva dove abbiamo lavorato molto con quel pizzico di serenità che non guasta mai dettato dalla vittoria di domenica scorsa. I ragazzi sanno che per uscire oggi dal campo con un risultato importante devono fare una prestazione altrettanto importante come quella di domenica". Dopo Tivoli e Roma City ecco dunque la terza laziale di fila che, si spera porti bene come è successo nelle due precedenti gare. Ma questa matricola è squadra scorbutica, capace di grandi prestazioni come pure di scialbe prestazioni. Domenica ha vinto in casa per 5-0 sul Tivoli dopo aver perso la settimana prima col Real Monterotondo. Sugli avversari dice mister Manoni: "Quando inizi un campionato con una squadra giovane, ciò che manca è l’esperienza. Che però è stata acquisita visto che sta facendo un ottimo campionato. È una squadra – dice il tecnico granata – che mi è piaciuta nella seconda parte della stagione, dopo averla vista in difficoltà all’inizio. Sono dunque cresciuti sotto tutti i punti di vista, possiedono quell’entusiasmo che hanno i giovani, hanno ritmo e organizzazione di gioco, magari non hanno individualità che prevalgono, però hanno buoni giocatori. In più si giocherà su un campo difficile, dove il sintetico non è di ultima generazione". Venendo al Fano, squadra che vince non si cambia, per cui le variazioni rispetto a domenica scorsa saranno minime.

Così in campo, stadio "Claudio Tomei", ore 15,00. Sora (3-5-2): Crispino; Mastrantoni, Orazzo, Veron F.; Ippoliti, Tribelli, Di Gilio, Fortunato, Tordella; Gubellini, Capparella. A disp. Simoncelli, Gemini, Martey, Marcucci, Paolucci, Pecoraro, Jirillo, Veron N., Didio. All. Campolo. Alma Juve Fano (4-3-1-2): Guerrieri; Allegrucci, Mancini, Riggioni, Dubaz; Ricci, Urbinati, Zanni; Gonzalez; Coulibaly, Padovani. A disp. Piersanti, Pensalfini, Saponaro, Pierfederici, Malshi, Antonioni, Brunetti, Roberti, Giuli. All. Manoni. Arbitro: Lorenzo Spinelli di Cuneo, assistenti Marco Alfieri e Dario Tarocchi di Prato.

Silvano Clappis