Scoprire la natura con l’itinerario delle nostre acque

Nel giorno della Liberazione e nell’ambito di Camminare in Appennino (storica manifestazione che quest’anno compie 30 anni), la Macina Ambiente propone in comune di Apecchio "l’itinerario delle acque". Un’escursione facile e molto divertente per tutti, specie per i bambini (oltre i sei anni), grazie al passaggio sui vari guadi (tranquilli, con sassi fissati al fondo) sul torrente, nella parte iniziale del percorso. L’escursione verrà condotta dalle guide Gae della Macina Terre Alte e si svolgerà all’interno della valle del Fosso dei Tacconi, tra acque limpide, boschi e piccole cascate. Si attraverserà anche il “Bosco per sempre Regina“, un’area boschiva acquistata pochi anni fa da un gruppo di amici che, unendo le forze hanno acquistato un intero, vasto bosco, al solo scopo di lasciare il territorio alla libera evoluzione e a disposizione "del popolo", degli escursionisti e amanti della natura soprattutto.

L’escursione prevede la risalita di un torrente, su un fondovalle quasi privo di dislivelli, se non i cento metri necessari per salire sull’altopiano dal quale si torna verso Apecchio. Al momento ed in base alle condizioni meteo, le guide decideranno come si svolgerà il trekking ovvero la seconda parte del percorso, che potrà essere anulare (partenza e arrivo ad Apecchio) oppure lineare, con arrivo al valico di Bocca Serriola, senza che ciò comporti differenze di difficoltà dell’escursione stessa.

Dopo l’escursione, sarà possibile visitare il Museo Paleontologico di Apecchio, ricco di fossili di organismi marini, resti di paleomammiferi giganti, come gli orsi delle caverne e lo spettacolare testa della temibile tigre coi denti a sciabola. Info e adesioni via WhatsApp o sms 339 4646106.

Amedeo Pisciolini