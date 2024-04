Si alza il sipario sulla lista ’Futura’. Crespini: "Il cittadino protagonista"

Non governare, bensì amministrare, facendo ciò che vogliono i cittadini "senza calare decisioni dall’alto". Su queste premesse si basa la candidatura per le elezioni amministrative di Francesca Crespini e della lista "Futura", presentata ieri a Canavaccio. Trentadue i nomi, "pronti a rigenerare la città e che rappresentano i cittadini, perché non abbiamo simboli politici", afferma Crespini. Con l’omonima canzone di Lucio Dalla in sottofondo e l’ex Osca sullo sfondo, "che deve diventare zona nevralgica per l’intero territorio, rimuovendo l’amianto residuo e creandoci una grande arena per eventi", Futura è stata la seconda delle liste in corsa a ufficializzare l’elenco dei propri componenti. Tuttavia, è la prima a raggiungere la quota massima di candidati consiglieri "ed era pronta già da un mese – assicura Crespini –. Una squadra competitiva, di cittadini competenti e di varie estrazioni, che metterà al centro le politiche giovanili e temi fondamentali come la sanità. Per noi, le periferie sono il fronte della città, non a caso partiamo da Canavaccio, e l’ambiente va protetto: perciò siamo contrari agli obbrobri che intendono creare a Riceci e Gaifa".

A proposito di sanità, la dottoressa Elda Dionigi, una delle 17 donne in lista, ha spiegato che Futura non intenda "promettere di riaprire ospedali, ma valorizzare la medicina del territorio in maniera fattiva". Altro concetto centrale sarà l’economia circolare, che in questo caso Crespini intende come un "partire dai cittadini per tornare ai cittadini, da parte del Comune, creando ricadute positive per tutti loro con ogni investimento". Tra i componenti della lista ci sono anche la più giovane candidata in corsa, Giuditta Mazzoli, di 18 anni, e persone che accompagnano Crespini sin dal 2014, come il già consigliere comunale Enrico Magnanelli, che sarà capolista: "Abbiamo fatto diverse riunioni per organizzare e programmare ciò che comincia oggi. Vogliamo rifondare una città un po’ spenta e abbiamo una visione del futuro, ecco il perché del nome, scelto tutti insieme". Il 13 aprile, Futura si presenterà anche al Collegio Raffaello. Ecco i 32 candidati: Alice Amadori, Sandro Banci, Daniela Bernardi, Luis Braschi, Manuela Ceccarini, Fredì Corolla, Marco De Angeli, Paola De Crescentini, Flavio Di Paoli, Elda Dionigi, Fiorella Facondini, Emanuele Fedrigucci, Roberto Fiorile, Giovanna Foglietta, Luca Giorgi, Gaymelin Guerra, Enrico Magnanelli, Giuditta Mazzoli, Maria Rosa Megna, Maria Messina, Caterina Nobile, Manuela Paolini, Claudio Radi, Francesco Righi, Francesca Sabatini, Niko Scarpetta, Andrea Seraghiti, Luca Silvestrini, Stella Sisti, Michela Stafoggia, Luigi Vecchietti ed infine Miki Verni.

Nicola Petricca