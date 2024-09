Si ribalta con l’auto: portata ad Ancona, è in prognosi riservata

Grave incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 15, lungo la strada che conduce a San Marino, in località Montelicciano. Una donna è rimasta ferita dopo aver perso il controllo della sua vettura lungo la Sp2: prima è uscita di strada e poi si è cappottata. La donna è stata soccorsa dal 118 e poi caricata in eliambulanza e trasportata ad Ancona. La prognosi è riservata. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria. Ancora da accertare come siano potuti accadere l’uscita di strada e il successivo cappottamento.

In giornata, i vigili del fuoco hanno soccorso un’altra donna residente in provincia, anche se in questo caso si trovava in Umbria. L’82enne ha perso l’orientamento mentre cercava funghi a Padule di Gubbio ed è stata aiutata dai vigili locali, a terra, con l’ausilio del Drago vigili del fuoco di Arezzo. Raggiunta, è stata poi consegnata ai sanitari.