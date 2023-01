Pesaro, si ustiona e non si cura per 3 giorni: salvato

Ambulanza, foto generica

Pesaro, 17 gennaio 2023 – Intervento dei vigili del fuoco di Cagli ieri pomeriggio a Serravalle di Carda per una persona rimasta ustionata. La quale chiedeva aiuto ma la porta era chiusa e nessuno dei conoscenti riusciva ad entrare.

All’arrivo dei vigili del fuoco, i volontari della Croce Rossa di Apecchio erano già passati dalla cantina riuscendo ad entrare in casa trovando Tonino Stocchi, pensionato, di 66 anni, steso sul letto quasi incapace di muoversi.

Poi si è scoperto il motivo. Infatti lui stesso ha spiegato che due giorni prima, per accendere la stufa utilizzando qualcosa di infiammabile, è stato investito da un ritorno di fiamma che lo ha ustionato parzialmente in faccia, alle braccia e alle gambe. Gli sembrava una cosa non grave tanto da non medicare né chiedere l’intervento del 118.

Nei due giorni successivi è anche uscito di casa e molti lo hanno visto senza avvertire particolari dolori. Soltanto che il terzo giorno, cioè ieri pomeriggio, il dolore delle ustioni lo hanno costretto a stare a letto. Qualche vicino, non vedendolo, si è avvicinato alla casa ed ha sentito provenire dei lamenti. Così sono stati avvertiti i soccorsi.

Di lì a poco, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i sanitari del 118 di Cagli che hanno trasportato il 66enne all’ospedale di Urbino e da qui, probabilmente, in un centro specializzato contro le ustioni. Le condizioni dell’uomo non erano gravi