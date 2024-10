"Solo una decina col 6 in condotta"

"Alle superiori, la bocciatura con il 5 in condotta non è una novità – osserva Roberto Lisotti, preside del liceo Mamiani, la scuola più grande delle Marche –. I ragazzi con il 6 in condotta, lo scorso anno, sono stati una decina. Riguardo l’esame di stato c’è da ragionare: per esempio per chi ha 8 in condotta potrebbe significare, in alcuni casi, un punto in meno. Per le sospensioni molte scuole hanno previsto la commutazione in lavori utili: l’abbiamo applicata soprattutto con ragazzi maggiorenni. Al Mamiani più di due giorni di sospensione sono stati dati in rarissimi casi. L’ultima volta che è successo, mi pare tre anni fa, ho mandato due ragazze al centro del riuso della Gulliver".