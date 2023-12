Sospesa la Urbino-Fabriano ma Ami prepara le alternative

Adriabus riformula alcune linee del suo trasporto pubblico da e per Urbino. Dal 2 gennaio sarà sospesa la corsa Urbino - Fabriano che permette di raggiungere la stazione ferroviaria e prendere così il treno per Roma, ma anche raggiungere città come Acqualagna, Cagli e Gubbio che saranno comunque servite. Questa era nata meno di due anni fa dopo la soppressione della Urbino - Roma.

Al suo posto verrà anticipata la corsa della Linea Rossa per Pesaro, con partenza dalla città ducale alle 6.15. Mentre la linea Verde che da Pesaro porta a Urbino vedrà un’opzione serale in più alle 21.30. "La partenza mattutina sarà dal Park Santa Lucia a Urbino, per consentire all’utenza di sfruttare la coincidenza con il treno per Roma delle 7.16. Sarà aggiunta una corsa la sera, con partenza dalla stazione del treno a Pesaro che permetterà il rientro per chi proviene da Roma, Milano o Bari e altre città - spiega la presidente Lara Ottaviani - . Un’ulteriore modifica della linea principale di Adriabus prevede l’intensificazione delle corse anche nei festivi: sempre dal 2 gennaio quelle festive, nel pomeriggio saranno cadenzate, ad ogni ora e non ogni 2 come avviene attualmente". Queste due nuove opzioni saranno fruibili anche tramite biglietto ‘Urbino Link’ in collaborazione con Trenitalia, in caso di ritardi comunicati dalle ferrovie potranno attendere il treni per la partenza di rientro. La corriera delle 6.16 avrà un percorsoo leggermente più snello così da raggiugnere la stazione entro le 7.02.

"Con l’ampliamento di queste corse riteniamo di aver soddisfatto la necessità di raggiungere in modo agevole la capitale - aggiunge Massimo Benedetti direttore generale di Adriabus -. Gli utenti possono partire 15 minuti dopo da Urbino, rispetto all’orario attuale. Per questo motivo dal 2 gennaio sarà soppressa la Linea 22R da Urbino a Fabriano, vista anche la scarsa affluenza di utenti su questa linea, che tuttavia potranno raggiungere o tornare da Roma con gli stessi treni che effettuano la coincidenza a Fabriano, utilizzando le Linee Verde e Rossa, nostra corsa di diamante e tra le più apprezzate dai clienti a livello regionale". I vertici dell’azienda di trasporto pubblico provinciale hanno comunicato in conferenza stampa che saranno diverse le novità in programma per il 2024 anche in vista delle celebrazione di Pesaro 2024 Capitale della cultura, appuntamento che in 50 settimane coinvolgerà 50 territori provinciali. "Consigliamo, sempre di verificare il sito o di iscriversi al canale whatsapp (inviando un messaggio al 342 9934399) per gli aggiornamenti di orario o su modifiche e ritardi delle linee". Francesco Pierucci