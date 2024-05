Spunta lista ’fantasma’. Contromossa del paese

CI sono 581 abitanti ma anche tre liste con altrettanti candidati sindaci. Numeri più alti di tanti altri comuni, di dimensioni anche maggiori, che spesso si trovano a far i conti con una penuria di candidature. Eppure a Pietrarubbia non ci sono particolari fermenti politici o partiti a darsi battaglia: governa la stessa lista civica da dieci anni, con sostanziale gradimento dei residenti.

Ma l’altro ieri è giunto all’ufficio elettorale un plico inatteso: conteneva la candidatura della lista ‘Sovranisti per l’Italia’, capitanata da Lucio De Salvatore, con altri 8 nominativi, di origine pugliese, tutti privi di legami con Pietrarubbia. E allora è scattata la ‘contromossa’ dei residenti, che hanno creato due liste per attrarre quanti più voti possibile ed evitare che gente che non ha nulla a che fare con loro ottenga delle poltrone in consiglio (basterebbero anche pochi voti per eleggere un consigliere). Dunque ecco ‘Uniti per Pietrarubbia’ e ‘Noi siamo Pietrarubbia’, la prima guidata dalla sindaca uscente Maria Assunta Paolini e l’altra da Claudio D’Angeli, ma del tutto in sintonia tra loro per mantenere Pietrarubbia nelle mani dei pietrarubbiesi. Ed ecco le liste. Candidato sindaco: Maria Assunta Paolini per la Lista: Uniti per Pietrarubbia, Consiglieri: Emma Amantini, Federico Barbarossa, Carlo Bracci, Luca Lombardi Borgia, Filippo Mariotti, Federico Massari, Daniele Vergari. Candidato sindaco: Lucio De Salvatore Lista: Sovranisti per l’Italia consiglieri: Marina Rinaldi, Antonio De Salvatore, Rosanna Rinaldi, Anna Martina, Pierluigi Iezzi, Cala Di Luzio, Andrea Cavallone, Kristian Di Bernardino. Candidato sindaco: Claudio D’Angeli Lista: Noi siamo Pietrarubbia Consiglieri: Mirco Baldacci, Norman Fortini, Margherita Salucci, Giacomo Carloni, Matilde Amantini, Matilde Lepri, Tommaso Pascucci.

Giovanni Volponi