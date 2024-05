“Stacciaminaccia“ chiude il “50X50“ della cultura a Fermignano

Un assaggio di Stacciaminaccia in chiusura della settimana di Fermignano capitale. Domenica, nell’ultimo giorno di Affluenze, il programma di eventi proposto dal Comune per i propri sette giorni del progetto "50x50" di Pesaro capitale italiana della cultura, ci sarà un’anteprima del Festival di letteratura per i piccoli, che è invece in calendario per il 17-19 maggio. Tre le iniziative che si svolgeranno, a partire dalle dimostrazioni e prove di stampa con l’open day organizzato da Italic Aps, officina di editoria d’arte, nella sede di via Roma 16 dalle 9.30 alle 13. In piazza Martiri d’Ungheria (o nel Museo dell’architettura, in caso di pioggia) ecco "Prima la valigia!", alle 10, laboratorio creativo con Vittoria Tagliolini, per sperimentare ed elencare le cose che vorremmo portare in viaggio con noi.

A seguire, lo spettacolo "Flútura e Montanél, i custodi delle acque", tratto dall’audiolibro di Rosanna Riminucci/Cea San Martino di Urbania. L’evento è organizzato da Comune, Unione montana Alta Valle del Metauro e Pro Loco Fermignano, patrocinato da Associazione italiana biblioteche e diretto da Alice Toccacieli. Iniziative a ingresso libero, ma con prenotazione su https://anteprimastacciaminacciadynamis.eventbrite.it/

n. p.