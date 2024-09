Stasera in piazza Luceoli appuntamento col tour a base di gin

CANTIANO - "Siamo arrivati al gran finale di questo fantastico viaggio che si chiama In Gin per Cantiano". Parola degli organizzatori (foto) di un appuntamento per ridare slancio a Cantiano dopo l’alluvione del 2022. L’ultima tappa è per questa sera in piazza Luceoli a partire dalle ore 18 con l’aperitivo rigorosamente a base di gin e l’attesissima estrazione dei premi. Il primo premio regala una vacanza. Ad organizzare l’evento è l’associazione culturale e ricreativa La Tana di Cantiano. Doveroso entrare nel dettaglio dell’iniziativa supportata dalla Pro loco locale e dall’amministrazione comunale. Il filo conduttore è il gin. Sono state coinvolte le attività ricettive del territorio, cittadini e turisti. A questi ultimi si chiedeva nel corso di 50 giorni di visitare bar e ristoranti aderenti all’iniziativa, consumare in loco un gin e ricevere dal titolare un timbro sulla scheda nominativa appositamente realizzata. Tutti coloro che avranno ultimato il tour e quindi la scheda timbrata da ciascuna attività, avranno diritto di partecipare all’estrazione. Nel corso della serata verranno estratti i 5 nominativi vincenti, dal quinto al primo. Primo premio, una crociera per due del valore di 2mila euro.